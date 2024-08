Niet Manchester United, maar Londense club is geïnteresseerd in ex-Genkspeler

Volgens transferexpert Fabrizio Romano is ex-Genkspeler Sander Berge in Londen om medische testen te ondergaan voor Fulham. De club zou zo’n 23 miljoen betalen aan Burnley voor de middenvelder.

Eerder werd de Noor al in verband gebracht met Manchester United. Maar de Red Devils lieten de deal uiteindelijk liggen en kozen om hun geld uit te geven aan Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui van Bayern München.

Sander Berge kennen we allemaal van zijn periode bij Racing Genk. In ruim drie seizoenen bij de Limburgers maakte hij maar liefst 113 optredens waarin hij 6 keer wist te scoren. De 26-jarige middenvelder was een vaste waarde in het kampioenenjaar 2018-2019 onder Philippe Clement.

Sander Berge verhuisde in de zomer van 2020 voor ongeveer 25 miljoen euro van Genk naar Sheffield United. Vorige zomer besloot de Noorse international een avontuur aan te gaan bij Burnley, onder leiding van Vincent Kompany.

In totaal speelde de Noor al 66 wedstrijden in de Premier League. Daarin wist hij drie keer te scoren. Voor Noorwegen behaalde hij ondertussen al 46 caps.

⚪️⚫️🩺 Sander Berge, in London to complete formal steps of his move to Fulham from Burnley for £20m initial fee plus £5m add-ons.



Medical tests booked and all set to proceed. pic.twitter.com/sJlSIKzUcq