Stadionverboden zitten in de lift: de opmerkelijke trend in de cijfers in twee jaar tijd



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Afgelopen voetbalseizoen hebben 200 voetbalhooligans een stadionverbod gekregen. Dat meldt Het Laatste Nieuws dinsdag. Het gaat om een vervijfvoudiging in twee jaar tijd. n het seizoen 2021-2022 en de jaren voordien legden clubs nog gemiddeld zo’n 40 stadionverboden op. De laatste jaren zit dat aantal fors in de lift, zegt de krant. In het seizoen 2022-2023 waren het er 174, vorig jaar 200. Voor dit seizoen zijn er nog geen cijfers, maar de trend zou zich wel doorzetten. Twee jaar geleden werd een veiligheidsplan opgestart dat het mogelijk maakte voor clubs om zelf binnen de 25 dagen fans te weren. Voordien moesten ze wachten op de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken of het Gerecht. Dan duurde het gemiddeld zes maanden voor een stadionverbod werd opgelegd. De Pro League denkt eraan om gespecialiseerde firma’s met camerabeelden stadionverboden te laten controleren. Die controle blijft een pijnpunt, omdat de politie er geen middelen voor heeft. (BELGA)



