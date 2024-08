Anderlecht, Cercle Brugge en Gent moeten het doen voor vorst, voor vrijheid en voor coëfficiënt

Club Brugge en Union SG weten al in welke Europese competitie ze zullen uitkomen in de groepsfase. Cercle Brugge, KAA Gent en RSC Anderlecht komen de komende twee weken nog in actie. En dus is het alle hens aan dek, ook voor de coëfficiënt.

De Pro League laat ook dit seizoen niets aan het toeval over en laat Cercle Brugge, Gent en Anderlecht niet spelen dit weekend. Daardoor is Genk een beetje het kind van de rekening: zij zitten wel heel erg lang op hun honger.

Naast sportief en financieel gewin voor Gent, Cercle Brugge en Anderlecht is er ook de situatie van de coëfficiënt. Met oog op wie weet ooit extra Europese plaatsen of betere Europese tickets voor de nummers 2 en 3 uit het klassement is dat van belang.

© photonews

We hebben er ook wel een aantal prima jaren opzitten. Twee seizoenen geleden behaalden we niet minder dan 14.200 punten. En ook vorig seizoen behaalden de teams uit de Jupiler Pro League 14.400 punten.

Daardoor zijn we echt wel prima bezig. Momenteel staan we achtste op de UEFA-ranglijst, door de bonuspunten voor Club Brugge dat rechtstreeks in de Champions League zit hebben we ook dit seizoen al een paar goede zaken gedaan.

Belgium 🇧🇪 is another country set up really well for scoring big. Three teams are already safely in, and the remaining two have favorable chances to join them.



All five Belgian teams in league phase of CL/EL/ECL is the baseline scenario. pic.twitter.com/w3u4vAmMeW— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 9, 2024

De komende twee jaar verliezen we nog vrij zwakke jaren en kunnen we dus mogelijk verder doorstijgen, Nederland op plaats zes is ondertussen al een team kwijt in Europa. En met vijf in de groepsfase gaan zou van groot belang zijn.

Opnieuw vijf ploegen in de groepsfase?

Er zijn al drie teams zeker van een Europese groepsfase. Club Brugge stroomt in tijdens de Champions League, Union SG werd uitgeschakeld door Slavia Praag, maar had nog het vangnet van de Europa League.

Anderlecht van zijn kant opent in de Europa League, maar gaat bij verlies door naar de groepsfase van de Conference League. Enkel Cercle Brugge en KAA Gent zijn nog niet zeker van minstens acht extra Europese wedstrijden.

© photonews

Anderlecht kan tegen Dinamo Minsk interessante punten pakken voor de coëfficiënt, maar vooral het plaatsen van Cercle Brugge tegen Wisla Krakow en Gent tegen Partizan Belgrado is van belang de komende weken.

Engeland 💂🏼‍♂️ 89.160 (+3.428)Italië 🍕 79.106 (+3.750)Spanje 💃🏼 73.989 (+3.428)Duitsland 🌭 71.660 (+3.750)Frankrijk 🥖 57.950 (+2.785)Nederland 🧀 54.566 (+2.666)Portugal 🏖️ 49.961 (+3.900 🫣)België 🍫 43.600 (+2.400)Tsjechië 🍻 36.350 (+2.800)Turkije 🥙 35.300 (+1.700)— De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) August 16, 2024

Door de dubbele nederlaag van Union SG konden zij in de voorrondes al geen punten sprokkelen. Cercle Brugge deed met twee overwinningen en een gelijkspel al een duit in het zakje, net als Gent met drie overwinningen en een gelijkspel.

Zo zitten we aan zes punten, plus de bonus voor Club Brugge om de Champions League te spelen die ook zes punten is. Twaalf gedeeld door de vijf Europese teams maakt 2.400 punten voor de coëfficiënt. Goed voor 'amper' de 21e plaats voorlopig dit seizoen.