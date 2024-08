Hoe Genk - Gent in juni voor een levensgroot verschil zorgt qua kalenders: nooit zo kalm vs hyperdruk

2 juni 2024. KRC Genk mag als nummer vijf uit de Champions' Play-off in eigen huis spelen tegen KAA Gent. Een wedstrijd die ook vandaag nog nazindert als het gaat over de kalender. De Gentse zege heeft zo zijn gevolgen gehad.

Het was een héél belangrijk barrageduel. KRC Genk verloor in eigen huis met 0-1 van KAA Gent. Hjulsager zorgde voor het enige doelpunt in de wedstrijd, Davy Roef pakte uit met flink wat goede reddingen. En zo mogen de Buffalo's dit seizoen opnieuw aan de bak in de Conference League.

Voor Genk géén Europees voetbal. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de kalender. De Buffalo's hebben er ondertussen al twee matchen tegen Vikingur en twee tegen Silkeborg opzitten en spelen donderdag en volgende week tegen Partizan Belgrado.

Veertien wedstrijden (of meer) extra?

Op die manier spelen ze in een druk seizoen al zes wedstrijden meer dan Genk. Bovendien kunnen er daar ook nog eens minstens acht bijkomen als ze zich tegen Partizan Belgrado weten te plaatsen voor een Europese groepsfase.

Hetzelfde mag ook gezegd worden van Cercle Brugge overigens, dat ook nog ver kan raken tot in de Europese winter. En het verschil met Genk is bijzonder groot te noemen. Maar laat - dankzij Anderlecht, dat ook Europees speelt - Genk nu net als Gent en Cercle Brugge bye zijn dit weekend.

© photonews

Voor de Buffalo's is dat om het ritme te breken en Europees er te staan. Zij spelen twee keer tegen Partizan en daarna op 1 september nog tegen Royal Antwerp FC. Daarna is er een interlandbreak, pas op 15 september gaan ze verder tegen KV Mechelen.

Maar voor de Limburgers zorgt het voor onheil, want zij zien hun prille ritme meteen gebroken worden. Ze begonnen met 7 op 12 aan hun competitie, maar spelen dit weekend dus niet op bezoek bij leider RSC Anderlecht.

Drukke kalender voor de Buffalo's, veel vakantie voor Limburgers

Op 30 augustus komt Westerlo op bezoek, daarna is er Cercle Brugge op 14 september. Door de matchen van de Rode Duivels tegen Israël (in Hongarije) en Frankrijk spelen ze dus amper één wedstrijd tussen 17 augustus en 14 september.

© photonews

Er zitten dus in vier volle weken amper drie wedstrijden gepland en in een tijdspanne van 26 dagen spelen ze dus eigenlijk maar één wedstrijd. Aan frisheid dus zeker geen gebrek voorlopig, maar voor coach Fink is het misschien een doorn in het oog.

Deze week staat wel alvast een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma. Maar of dat voldoende is om iedereen scherp te houden zo vroeg in het seizoen is nog een andere zaak. Of hoe de ene kalender ook de andere niet is ...