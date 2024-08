Buitenlandse interesse voor ex-Buffalo die gratis op te halen is

Louis Verstraete zag zijn contract deze zomer beëindigd worden bij SK Beveren. Het jeugdproduct van KAA Gent is momenteel zonder club, wat Belgische clubs een kans zou kunnen geven.

Volgens Sacha Tavolieri zou de jonge Belg interesse genieten van het Zweedse BK Häcken. Ook het Hongaarse ETO FC Győr en het Zwitserse FC St. Gallen staan op de lijst van de middenvelder.

Verstraete maakte zijn profdebuut op 17-jarige leeftijd in een thuiswedstrijd van KAA Gent tegen Anderlecht, die eindigde in 2-3. Na een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren tekende hij in 2020 voor Antwerp.

Bij Antwerp kon de middenvelder nooit echt doorbreken en werd hij regelmatig verhuurd aan KV Oostende en Waasland-Beveren. Laatstgenoemde kocht hem in de zomer van 2021 over van de Great Old.

De 25-jarige middenvelder heeft in totaal 146 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld en daarin elf keer gescoord. De Gentenaar staat open voor een avontuur in het buitenland.

🇧🇪 Free agent, Louis Verstraete attracting interests during the end of this window! Looking at a potential substitute in case Romeo Amane leaves the club, Verstraete has been pointed out as one of the options for #BKHacken! ETO FC Győr & FC St.Gallen also informed about… pic.twitter.com/ojy3bFqz7Q