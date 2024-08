OH Leuven dreigt sterkhouder kwijt te raken, maar kassa rinkelt opnieuw

Volgens Sacha Tavolieri heeft Venezia zijn oog laten vallen op Joël Schingtienne. OHL zou een mooie som van 3,3 miljoen euro ontvangen voor zijn centrale verdediger. Mocht Schingtienne in de toekomst vertrekken bij de Italiaanse club, dan krijgt OHL nog eens 20 procent van een eventuele doorverkoop.

De Belgische verdediger wordt naar verwachting binnen de komende 48 uur verwacht voor zijn medische testen. Beide partijen zouden al een akkoord hebben bereikt.

Als alles goed verloopt, tekent Schingtienne een contract voor vijf seizoenen bij Venezia. Daar zal hij oud-ploeggenoot Richie Sagrado tegenkomen, die eerder deze zomer al een contract tekende bij de Italiaanse club. Toen ontvingen de Leuvenaars ook een mooie twee miljoen euro.

Schingtienne genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht. Sinds vorig seizoen maakte de 22-jarige deel uit van het eerste team van OHL. In zijn eerste volledige seizoen als profvoetballer was de jonge Belg meteen een vaste waarde centraal achterin.

De verdediger speelde alle wedstrijden voor OHL en wist daarin één keer te scoren. Het wordt interessant om te zien of hij ook in Italië meteen zijn stempel zal kunnen drukken.

