'Na avonturen bij Club Brugge, Gent en Beerschot azen twee Belgische teams op Belgische verdediger'

Thibault De Smet lijkt aan het einde van zijn verhaal bij Stade de Reims te zijn gekomen. Twee Belgische teams willen profiteren van de zaak en hem terug naar de Belgische competitie halen. En zo kan hij een nieuw Belgisch avontuur maken. Al zijn er kapers op de kust.

Het is transfergoeroe Sacha Tavolieri die met het nieuws naar buiten komt. Volgens hem kan Thibault De Smet naar liefst twee Belgische clubs. Zowel KV Mechelen als KV Kortrijk willen de linkervleugelverdediger in huis halen.

Daarmee zou Thibault De Smet op 26-jarige leeftijd aan een nieuw avontuur in België kunnen beginnen. En hij heeft al heel wat watertjes doorzwommen in ons land, want hij is een jeugdproduct van Club Brugge en KAA Gent.

🇧🇪 Thibault De Smet pourrait poursuivre sa carrière à Chypre! Le #SDR a été contacté par le #PafosFC qui souhaite engager le natif de Bruges. Sur les tablettes du #KVMechelen & du #KVKortrijk, De Smet donne actuellement sa préférence à Pafos 🇨🇾… pic.twitter.com/HEXtjZEeKu — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 21, 2024

Bij de Buffalo's kwam hij in 2017 piepen bij de A-kern, in 2019 werd hij vervolgens verkocht aan STVV. Daar werd hij een jaartje later opgepikt door Stade de Reims, al leenden die hem uiteindelijk nog even uit aan Beerschot.

Kapers op de kust uit Cyprus

De voorbije twee seizoenen kreeg Thibault De Smet volop zijn kansen in de Franse competitie, maar nu zou hij andere oorden kunnen opzoeken. De verdediger heeft een marktwaarde van vier miljoen euro en heeft nog een contract tot 2026.

Volgens Tavolieri zijn er ook nog kapers op de kust. Met name vanuit Cyprus zou er ook interesse zijn in de linkervleugelverdediger. Benieuwd of KV Mechelen dan wel KV Kortrijk hem kunnen losweken en zo terug naar ons land kunnen halen.