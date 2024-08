'Staartploeg JPL schakelt heel snel en haalt Ferrari in huis voor meerdere miljoenen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV is het seizoen begonnen met een teleurstellende 1 op 12. Daarmee staat het helemaal onderaan het klassement in de Jupiler Pro League. En dus beseffen ze dat er nog versterking moet komen.

STVV verloor deze zomer heel wat topspelers aan Genk (Smets, Steuckers én coach Fink) en Gent (Delorge), maar wil ook aan inkomende zijde flink gaan versterken om een rustig seizoen te kunnen doormaken.

Voorlopig lukte dat echter nog niet, want De Kanaries kwamen in het begin van het seizoen niet verder dan een 1 op 12. En dus moet er dringend wat gaan veranderen, beseffen ze ook op Stayen. Een toptransfer is alvast op komst.

Andres Ferrari zou volgens bronnen uit Uruguay de rangen kunnen komen versterken. De 21-jarige spits zou overkomen van Villarreal en het zou gaan over een huurdeal om aan meer speelminuten te komen op het Europese vasteland.

Huurdeal met aankoopoptie

Er zou ook een aankoopoptie van zo'n 2,5 miljoen euro gemoeid zijn met de deal, al is die nog niet helemaal rond. Toch lijkt het een stevige aanwinst te kunnen worden voor STVV om de aanval te gaan versterken dit seizoen.

Andres Ferrari won vorig jaar nog het WK voor spelers tot 20 jaar. Hij klopte in de finale toen met Uruguay Italië en mocht zo de wereldbeker kussen. Villarreal kocht hem daarna voor meer dan twee miljoen euro bij Defensor.