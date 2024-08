De Roeck ziet iets opmerkelijks net voor derby tegen KV Mechelen: "Leeft eerder bij mij dan bij hen"

Een leuke affiche op zaterdagavond: Antwerp-KV Mechelen. Een rasechte derby en een wedstrijd waarin beide ploegen absoluut de punten willen pakken. Jonas De Roeck hoopt wel dat hij er de beleving in krijgt bij zijn spelers.

Antwerp verloor dan wel van Anderlecht en Club Brugge, maar het spel rechtvaardigde meer. “In grote lijnen ben ik best positief over wat we tot dusver lieten zien", knikte De Roeck. "Ik ben blij dat we een deftig niveau op de mat brachten en altijd onze juiste intentie toonden. Alleen vertaalde zich dat bij ons, net als bij KV Mechelen trouwens, niet altijd in punten.”

De Roeck is ook op zijn hoede voor de troepen van Besnik Hasi. “KV Mechelen da’s een ploeg die het Antwerp niet altijd even makkelijk maakt. Kijk maar naar vorig seizoen. Ook zij maken week na week aanspraak op meer punten. KV is een heel ervaren, stabiele ploeg.”

In de voorbereiding won Antwerp wel nog met 2-0/ "Ik zou direct tekenen om opnieuw met 2-0 te winnen, als het met goed voetbal is. Maar spijtig genoeg kun je zo’n voorbereidingsmatch niet vergelijken met wat er nu op het spel staat.”

Een derby, dat is toch een match waarin je je spelers niet moet motiveren? Al lijkt De Roeck daar wel nog wat werk mee te hebben. "Ik denk dat het meer leeft bij mij als bij hen", zegt hij in GvA.

"Toen wij tegen KV speelden, toen nog in tweede klasse, was dat om te promoveren. Dus een match tegen KV, da’s nog altijd speciaal. Alleen: als je tegen de groep van nu zegt dat het een derby is, dan denken ze eerder aan Beerschot. Dus zo’n streekderby, dat leeft eerder bij mij als bij de spelers.”