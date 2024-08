'Antwerp en Anderlecht met elkaar in de clinch voor jonge Belg uit Serie A'

Afgelopen winter vertrok Arthur Vermeeren bij Royal Antwerp FC naar Atlético Madrid. Ook voor Mandela Keita is er nog heel wat interesse. En dus moet The Great Old al beginnen uitkijken naar nieuwe centrale middenvelders.

De naam van Joseph Nonge werd enkele maanden geleden al een eerste keer genoemd op De Bosuil. De jonge Belg zou mogen verhuurd worden bij Juventus Turijn en daar willen ze in Deurne-Noord van profiteren.

Bij De Oude Dame mocht hij vorig seizoen niet meteen meer op veel kansen rekenen en naar dit seizoen toe zou hij dus kunnen worden uitgeleend. Mogelijk komt er dan ook meteen een aankoopoptie in het contract te staan.

Met AS Monaco en OGC Nice zijn alvast twee Franse clubs die hem er ook heel graag bij willen. En ondertussen is er ook de interesse van ... RSC Anderlecht. Ook paars-wit zou hem namelijk graag willen inlijven.

Ook Hull City roerde zich al, maar de strijd tussen de Belgische teams zou er nu ook zijn volgens Sacha Tavolieri. De speler zelf is nog onbeslist en heeft nog niet in zijn kaarten laten kijken omtrent een transfer.

🚨 #HullCity & #Juventus agreed on a season loan deal without an option to buy for Joseph Nonge Boende ⚠️ BUT... Player's still undecided on it and maintains his desire to return in Belgium! 🇧🇪

In #JPL, Royal #Antwerp FC (already in contact with #Juve to convince Bianconeri… pic.twitter.com/8aXry7xtEg