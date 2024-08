OHL blijft ongeslagen, maar coach Oscar Garcia merkt iets op: "Dat moeten we analyseren"

OH Leuven blijft ook na vijf speeldagen nog ongeslagen. Een knappe prestatie, al ziet coach Oscar Garcia toch wel een duidelijk werkpunt.

OH Leuven nam op speeldag vijf een punt mee uit 't Kuipje. Na 90 minuten stond de 1-1 op het scorebord tegen Westerlo. De ongeslagen reeks blijft duren, al levert dat met 4 gelijke spelen nog niet echt heel veel punten op.

"In de eerste helft, voornamelijk in de eerste 30 minuten, was Westerlo veel beter dan ons", gaf de oefenmeester van OHL toe. "Na onze gelijkmaker hebben wij het beter gedaan."

"In de tweede helft vond ik ons beter en hadden wij enkele goede kansen. Maar om te winnen, moet je de bal tegen de netten leggen. Dat hebben we nagelaten, vooral in de tweede helft."

"We hadden toen meer controle over de wedstrijd, maar een gelijkspel is al bij al wel een terecht resultaat", zo kon Oscar Garcia wel vrede nemen met een nieuwe puntendeling. Al kwam zijn team nog dicht bij de zege toen N'dri in het slot op de paal trapte.

De coach beseft dat zijn team beter moet starten, voornamelijk op verplaatsing. "Vooral in uitwedstrijden beginnen we traag aan wedstrijden. We moeten analyseren waarom dat zo is."

"De spelers waren in het begin wat angstig, we konden de ruimtes niet vinden om te voetballen. Het is iets waar we aan moeten werken, zodat we beter aan de match beginnen. We zullen immers niet elke keer kunnen terugkomen."