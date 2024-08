'Club Brugge geraakt overbodige pion kwijt aan Barcelona'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge lijkt nog van een overbodige speler af te gaan geraken. Victor Barbera zou terug op weg zijn naar FC Barcelona.

Club Brugge is al erg actief geweest op de transfermarkt, maar hoopt nog van zijn overbodige spelers af te geraken. Eentje hiervan is Victor Barbera.

De Spanjaard is volgens Het Nieuwsblad terug op weg naar FC Barcelona, waar hij dan weer bij het B-elftal zal terechtkomen.

Blauw-zwart nam hem afgelopen zomer nog transfervrij over van de Spaanse club. Club zou hem nu gratis laten vertrekken, maar onderhandelt wel over bonussen en een hoog percentage op de doorverkoop.

Daardoor zou de landskampioen nog een goede zaak kunnen doen. Er is veel concurrentie in de spits, waardoor een plaats veroveren in het elftal van Nicky Hayen niet mogelijk lijkt.

Barbera speelde slechts 7 wedstrijden voor het A-elftal van Club Brugge waarin hij niet kon scoren en geen assist kon geven. Zijn marktwaarde wordt op 700.000 euro geschat.