Beerschot blijft shoppen bij RSCA: 'Middenvelder maakt zijn opwachting in JPL'

De 18-jarige middenvelder begon zijn jeugdopleiding bij KV Kortrijk voordat hij vorige zomer de overstap maakte naar de RSCA Futures. Volgens Sacha Tavolieri gaat het niet om een huurdeal, maar om een definitieve transfer.

Montignies speelde 15 wedstrijden voor de Futures en maakte daarvoor al drie optredens in de Jupiler Pro League voor KV Kortrijk.

Beerschot aast ook op de komst van Antoine Colassin, waarbij de transfer volgens Tavolieri in een afrondende fase zit.

Lars Montignies zal snel zijn waarde moeten bewijzen bij de Kielse Ratten, aangezien Beerschot momenteel laatste staat in de Jupiler Pro League met slechts één punt. Of de jonge Belg zal bijdragen aan het ontlopen van degradatie is nog onzeker.

Deze zaterdag staat een cruciale thuiswedstrijd tegen promovendus Dender op het programma, een must-win voor Kuyt en zijn team.

šŸ€šŸŸ£ Infos #Beerschot :

šŸ‡§šŸ‡Ŗ Newly #JPL promoted club set to SIGN a 18yo #RSCA Futures talent !

šŸŸ£ Beerschot leaders found a deal with #Anderlecht for Lars Montegnies.

āœšŸ¼ Long term contract ready to be signed on the table. #mercato #CPL pic.twitter.com/pJpuDPZSX3