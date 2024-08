Geslaagde start voor Ilay Camara bij Standard: "Ik had dit al meegemaakt bij het verlaten van Anderlecht"

Ilay Camara heeft een succesvolle eerste start gemaakt bij Standard in de wedstrijd tegen Beerschot. De 21-jarige speler, die op de linkerflank speelde, veroorzaakte een strafschop die vervolgens door Soufiane Benjdida werd omgezet.

Eerste basisplaats, eerste overwinning en eerste keer in de mixed zone voor Ilay Camara na de overwinning van de Rouches tegen Beerschot, afgelopen zondag. De ex-speler van RWDM veroorzaakte een strafschop twintig minuten voor tijd, die werd omgezet door Soufiane Benjdida.

"Het is een zeer belangrijke overwinning. Een moeilijk begin van de wedstrijd, maar we wisten goed af te sluiten met de strafschop. De rode kaart hielp ons, we hebben veel gecreëerd na die kaart. We wisten dat we ons werk moesten doen, we hebben dat gedaan en dat was het belangrijkste."

Over de fans was Camara zeer positief. "Het is de droom van alle spelers om te spelen in zo'n sfeer, ik weet wat het hier betekent en ik ben blij dat het voor mij is en niet tegen mij. Het publiek is ook een van de redenen voor mijn komst."

Een komst die niet gemakkelijk bleek te zijn. Standard was al lange tijd geïnteresseerd in zijn diensten, maar Molenbeek was terughoudend om hem te laten gaan. Uiteindelijk kon er een akkoord worden gevonden, met Ilyes Ziani en Noah Dodeigne die de omgekeerde weg bewandelden.

"Ik probeer altijd kalm te blijven, ik ben een professional. Soms wil je vertrekken, maar de andere club wil dat niet. Ik had dit al meegemaakt toen ik Anderlecht verliet en naar RWDM ging, ik wist wat het betekende en bleef rustig. Ik had altijd het vertrouwen dat het zou gebeuren."