Pover begin van titelkandidaat, maar geen paniek: "Heel sterk gespeeld"

Union SG heeft dit seizoen nog niet echt gedarteld. Met 8 op 15 staan ze weliswaar nog onder de mensen, maar zeven doelpunten in vijf wedstrijden is onder het gemiddelde van de voorbije seizoenen.

Tegen Charleroi kwamen ze in het slot van de wedstrijd nog met de schrik vrij, maar zowel tegen Dender als afgelopen weekend op bezoek bij STVV werd niet gescoord.

Het bilan is zo een doelsaldo van zeven gemaakte doelpunten en vijf tegengoals na vijf wedstrijden en 8 op 15 in het klassement. Al heeft coach Pocognoli wel verzachtende omstandigheden die hij kan inroepen.

Veel geblesseerden en opnieuw een aantal sterkhouders die vertrokken of zullen vertrekken, dat maakt dat het opnieuw bouwen is. De coach van Union SG blijft echter zeker en vast optimistisch over de zaak.

Moeten beter doen

"We moeten het in de huidige context op karakter en mentaliteit doen. Ik kan mijn spelers op dat gebied niks verwijten, ze hebben collectief heel sterk gespeeld", aldus de coach van de Brusselaars.

"Spelers die vorige week zelfs niet in de selectie zaten, toonden zich klaar op het veld. Of een speler zoals François, die het afgelopen jaar weinig speelde. Maar we moeten zeker beter doen."