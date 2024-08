Van Brugge naar Italië: 'Verdediger tekent bij Italiaanse club Rode Duivel'

Volgens Fabrizio Romano is Atalanta bereid om Odilon Kossounou tijdelijk over te nemen met een uitleenbeurt van 5 miljoen euro. Bovendien bevat de overeenkomst een optie om de speler na afloop van de uitleenperiode definitief aan te kopen voor een bedrag van 25 miljoen euro.

Bij Atalanta kan Kossounou weer samen spelen met Charles De Ketelaere. De twee speelden tussen 2019 en 2021 samen bij Club Brugge.

De Ivoriaanse verdediger speelde ruim 55 wedstrijden voor Blauw-Zwart voordat hij in 2021 voor 23 miljoen euro werd verkocht aan het Duitse Bayer Leverkusen. Bij de Duitse club won hij vorig jaar zowel het kampioenschap als de beker.

In de Europa League-finale verloor Leverkusen echter met 3-0 van Atalanta. In totaal kwam de 23-jarige verdediger 102 keer in actie voor de Duitse club.

Na twee titels met Club Brugge wacht Kossounou een blij weerzien met Rode Duivel Charles De Ketelaere in Italië. De verdediger kan vrijdag al meteen zijn debuut maken voor het Italiaanse Blauw-Zwart. Atalanta speelt dan tegen kampioen Inter op San Siro.

⚫️🔵 Odilon Kossounou to Atalanta, deal being closed for €5m loan fee as revealed overnight plus €25m buy option clause.



Total package in excess of €30m.



Almost done. ⏳🤝🏻 pic.twitter.com/B90rXvz5x4