Burnley-academie directeur ontslagen na vernietigend rapport over Manuel Benson en Mike Trésor: "Enorme verspilling van geld"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dave Longwell de directeur van de academie van Burnley, heeft zijn ontslag ingediend na een ernstige fout. Hij verstuurde per ongeluk een uiterst kritisch rapport over het eerste team, met scherpe opmerkingen over spelers zoals Manuel Benson en Mike Trésor naar het U21-team

Longwell werd afgelopen november aangesteld als directeur van de Burnley-academie, maar is nu alweer ontslagen. Longwell kreeg de taak om een document op te stellen met de positieve en negatieve aspecten van elke speler van het eerste team. In plaats daarvan heeft hij volgens The Sun echter het hele team afgebrand. In zijn rapport wordt bijvoorbeeld de vleugelspeler Manuel Benson bekritiseerd vanwege zijn 'luie houding'. Mike Trésor die voor veertien miljoen euro naar Burnley was gekomen, wordt simpelweg als onvoldoende beoordeeld. Longwell beschouwt hem als een "grote verspilling van geld." In plaats van dit rapport naar de leiding van Burnley te sturen zoals afgesproken, heeft Longwell een fatale fout gemaakt door de notities per ongeluk naar de WhatsApp-groep van de U21-spelers te sturen. Deze ernstige fout heeft geleid tot zijn ontslag. Paul Jenkins, directeur van Burnley, heeft naar verluidt de ouders van de U21-spelers geïnformeerd over Longwell's ontslag.