Eigenaars Standard krijgen zware tegenslag te verwerken, maar trainer Ivan Leko is wel enorm blij

De 21-jarige centrale verdediger Nathan Ngoy stond op het punt om een transfer te maken van Standard Luik naar Luton Town, een club uit de Engelse Championship, voor een bedrag van 5 miljoen euro. Ondanks dat de deal bijna rond was, besloot Luton Town onverwachts om zich terug te trekken.

Dat besluit heeft niet alleen de speler teleurgesteld, maar ook Standard, dat nu een financiële tegenvaller te verwerken krijgt. Aanvankelijk leek de transfer soepel te verlopen. Luton Town had contact opgenomen met Johannes Spors, de sportief directeur, en er werd snel een overeenkomst bereikt.

Ngoy was eerst niet overtuigd van het contract, maar stemde later toch in. Op zaterdag vertrok hij naar Engeland voor een medische keuring en stond op het punt zijn contract te ondertekenen, toen het nieuws over de annulering van de transfer kwam.

Tijdens het weekend onderging Ngoy uitgebreide medische tests in Engeland, die normaal gesproken de meest gedetailleerde in Europa zijn. Hoewel hij eerder twee operaties had ondergaan, was zijn medische toestand niet de directe oorzaak van de geannuleerde transfer.

Naar verluidt was het vooral de combinatie van de hoge transferprijs en zijn blessuregeschiedenis die Luton Town deed aarzelen. Voor Standard is het mislukken van de transfer zowel een financiële als sportieve kwestie. Financieel missen ze de verwachte 5 miljoen euro die nodig was om de club operationeel te houden zonder extra investeringen van de eigenaar, 777 Partners.

Sportief gezien is het echter positief, aangezien Ivan Leko, de coach, Ngoy als een belangrijke speler ziet. Ondanks de teleurstelling lijkt Ngoy zich weer volledig op zijn rol bij Standard te richten, waarbij hij mogelijk binnenkort in de basis kan staan. Ondertussen blijft de mogelijkheid bestaan dat andere clubs interesse tonen in de jonge verdediger.