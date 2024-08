Julien Duranville heeft een historisch record gebroken bij Dortmund

Geblesseerd gedurende een groot deel van vorig seizoen hoopt Julien Duranville eindelijk door te breken in het eerste team van Borussia Dortmund. Zijn fysieke toestand aan het begin van dit seizoen is in ieder geval geruststellend en zelfs bemoedigend.

Duranville maakte in de winter van 2023 een overstap van Anderlecht naar Borussia Dortmund. De Duitsers betaalden 8,5 miljoen euro aan RSCA. Vorig seizoen werd verwacht dat Duranville zou doorbreken op het hoogste niveau in Duitsland, maar blessures hebben zijn vooruitgang vertraagd en hem lange tijd van het veld gehouden. Dit seizoen lijkt echter een keerpunt te worden voor Julien Duranville. Zowel in het Ruhrgebied als binnen Duranville's eigen entourage heerst vertrouwen in zijn potentieel. De 18-jarige vleugelspeler maakte al indruk met een half uur speeltijd in de Duitse beker en heeft zich ook weten te onderscheiden tijdens fysieke testen. Volgens Bild heeft Duranville onlangs een historisch snelheidsrecord voor Borussia Dortmund neergezet op een dertig meter sprintbaan, waarmee hij de snelste tijd ooit in de clubgeschiedenis liep. De Duitse krant bevestigt dat de botten, spieren en pezen van de jonge Duivel aanzienlijk sterker en stabieler zijn dan in de afgelopen twee seizoenen. Zou dit seizoen wel eens het moment kunnen zijn waarop Duranville internationaal doorbreekt?