Standard kampt met zeer lastig probleem dat al lang aansleept: "Met nog wat extra tijd..."

Een mentaliteit die veel jonge spelers van Standard niet hebben gehad, en de afgelopen seizoenen hadden moeten hebben. Na de overwinning tegen Beerschot was Isaac Price blij, maar ook zelfkritisch, wetende dat hij zeker niet zijn beste wedstrijd had gespeeld.

Standard heeft zondagavond niet zijn beste wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen Beerschot. Toch slaagden de Rouches erin om de drie punten te pakken. Isaac Price kwam na afloop meer uitleg geven.

"We weten dat dit geen geweldige prestatie was. Het was traag in de eerste helft, we gaven wat kansen weg. Het was gemakkelijker tegen 10, we wisten ons spel te tonen en kansen te creëren. We zullen ook in staat moeten zijn om dat te doen met 11 tegen 11."

Isaac Price speelde geen goede wedstrijd, en aanvaardt dat volledig

Toch weet de Noord-Ier dat er veel dingen niet niet liepen zoals het moest. Ook bij hemzelf, die meer passes, controles en balbehandelingen miste dan normaal. De 20-jarige speler bekritiseerde zichzelf en is zich bewust van zijn fouten. Iets wat getuigt van een zeker volwassenheid.

"Individueel ben ik niet erg tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb fouten gemaakt die ik niet had mogen maken, het team heeft soms onder druk gestaan door mij. Ik ben kritisch op mezelf, maar ik wil beter worden. Standard en ik moeten de wedstrijden domineren, dat voelde ik vandaag (zondag n.v.d.r.) niet."

Toch speelde Isaac Price een rol in het keerpunt van de wedstrijd, met die bal voor Ilay Camara die de winnende strafschop voor de Rouches teweegbracht. "Wedstrijden worden daarop beslist. Details, cruciale momenten. Ik geef een goede pass voor de strafschop en daar ben ik blij mee, maar ik moest beter presteren bij verschillende andere acties."

Standard moet zijn angst voor uitwedstrijden overwinnen

Nu wachten er twee uitwedstrijden voor Standard, dat al bijna een jaar niet meer heeft gewonnen op verplaatsing (30 september 2023, 1-2 tegen OH Leuven), een zeer lastig probleem. Eerst in... Leuven en vervolgens in Dender, na de interlandbreak, krijgen de spelers van Ivan Leko de kans om te bewijzen dat ze daadwerkelijk vooruitgang boeken.

"Vorig seizoen hebben we laten zien dat we uit niet zo goed zijn als thuis. Bij ons klinken de fans als een extra man, het is moeilijker uit te spelen, er is dat andere publiek. We moeten beter worden om ook op verplaatsing competitief te zijn. Met nog wat extra tijd zullen we het vertrouwen hebben om dit te doen."