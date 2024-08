Meer details gekend in de (complexe, maar héél realistische) terugkeer van Dendoncker naar Anderlecht: Fredberg heeft de kaarten in handen, maar moét nog héél even wachten om ze te gebruiken

Jesper Fredberg richt de pijlen op Leander Dendoncker. RSC Anderlecht heeft troefkaarten in handen om het jeugdproduct terug naar Brussel te halen. Maar die kaarten zal de Deen pas vanaf zaterdag op tafel gooien.

Leander Dendoncker heeft géén toekomst meer bij Aston Villa. Bovendien hielp zijn uitleenbeurt aan SSC Napoli vorig seizoen niet. Ook de andere Europese clubs hebben gezien dat de 32-voudig Rode Duivel ook bij SSC Napoli niet aan de bak kwam.

De voorbije weken was het overigens stil rond Dendoncker. UD Las Palmas toont interesse, terwijl ook Wolverhampton Wanderers snuffelt aan het dossier van hun ex-speler. Een concrete aanbieding is er nog niet op tafel gekomen.

Het sterkt Jesper Fredberg dan ook in zijn geloof om Dendoncker terug naar Anderlecht te halen. Al beseft de sportief directeur van paars-wit heel goed dat er zich de komende uren geen interessant project meer mag aandienen.

In Engeland, Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland sluit de transfermarkt in de loop van vrijdag of om middernacht. Het is ook enkel uit de Europese topcompetities dat Anderlecht nog concurrentie moet vrezen.

Slaagt Jesper Fredberg erin om Leander Dendoncker terug te halen naar RSC Anderlecht?

Al tikt de club ook voor Fredberg. De transfermarkt sluit in ons land dan wel pas op zes september de deuren, maar de werkelijke deadline voor Anderlecht ligt op vier september. In het geval van een latere transfer kan paars-wit de aanwinst niet meer inschrijven voor de Europese competities.

Fredberg mikt in eerste instantie op een verhuur met aankoopoptie. Op die manier kan Anderlecht het budget ook elders spenderen. Al zal de Deen niet twijfelen om indien nodig het spreekwoordelijke gaspedaal in te duwen om Dendoncker terug naar België te halen.