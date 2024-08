Anderlecht heeft eindelijk prijs: deal met Dendoncker is zo goed als rond (al is het wel niet wat gehoopt werd)

De zo lang verwachte middenvelder komt eraan. En ja, het wordt Leander Dendoncker. De ex-speler van paars-wit is onderweg naar België om de laatste details van zijn transfer af te ronden. Al wordt het waarschijnlijk wel maar een korte passage.

Dendoncker zijn carrière zat wat in het slop. Bij Aston Villa hoeft hij niet meer op kansen te rekenen sinds Rode Duivel Amadou Onana er tekende. Vorig seizoen werd hij ook al uitgeleend aan Napoli, maar daar kwam hij ook amper aan de bak.

Anderlecht biedt hem nu de kans om zijn carrière te herlanceren. Bij paars-wit waren ze op zoek naar een extra middenvelder die onmiddellijk kwaliteit kon toevoegen, want ze waren ook niet blind voor de gebreken.

Zoals we vorige week ook al schreven: het moest ook een speler zijn met présence. Van die kleine, wendbare spelers hebben ze er immers al genoeg. En hij moest in staat zijn om de aanval te lanceren van voor de verdediging. Dat komt helemaal overeen met het profiel van Dendoncker.

Het 29-jarige jeugdproduct van Anderlecht legt vandaag nog medische testen in Gent af. Als die in orde zijn ligt er een huurcontract voor één jaar klaar, wel zonder aankoopoptie. Dat is waarschijnlijk niet helemaal naar de zin van de supporters, maar het geeft Fredberg wel ruimte om nog iets extra aan te trekken in de laatste dagen van de transfermarkt.

Dendoncker heeft nog een contract tot media 2026 bij Aston Villa, maar daar lijkt hij geen toekomst meer te hebben. Als hij het straks goed doet en Anderlecht heeft meer ruimte in zijn budget kan er volgende zomer opnieuw onderhandeld worden met Villa.