Twee vliegen in één klap: 'Anderlecht heeft oplossing beet voor twee overbodige spelers'

Kristian Arnstad verlaat RSC Anderlecht. De Noorse middenvelder zal tekenen bij Aarhus in Denemarken.

Anderlecht ligt nog met heel wat dossiers op tafel in deze zomermercato. Zo wil Brian Riemer nog de nodige versterking binnenhalen, al moeten er ook nog overbodige jongens de club verlaten.

Denk maar aan Louis Patris bijvoorbeeld, die via een uitleenbeurt naar STVV trekt, maar ook voor Kristian Arnstad was Jesper Fredberg op zoek naar een oplossing. Die is er volgens Kjell Doms van Het Laatste Nieuws nu ook gevonden.

De middenvelder verlaat Anderlecht en gaat aan de slag bij Aarhus in Denemarken. Anderlecht doet ook nog financieel een goede zaak aan de transfer: er wordt om en bij de 2,1 miljoen euro opgestreken.

Het was al eventjes duidelijk dat de 20-jarige Noor niet langer in de plannen van Anderlecht paste. Hij werd de voorbije dagen ook aan Rapid Wenen gelinkt, maar het werd uiteindelijk Denemarken.

In de transfersom van 2,1 miljoen euro zijn ook de bonussen opgenomen. Arnstad lag nog tot 2025 onder contract bij Anderlecht. Hij heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 2 miljoen. Hij speelde sinds 2020 voor paarswit.