Jean Kindermans heeft zijn bedenkingen bij wat er bij de jeugd gebeurt: "Is dit pedagogisch verantwoord?"

Jean Kindermans moet de jeugdwerking van Antwerp stroomlijnen en performanter maken. Hij weet dat hij voor een zware taak staat om de beste spelers uit de regio naar de club te halen, want er is een echte oorlog om jeugdtalenten gaande.

De topclubs trekken hard aan elk talent. En die hoeft niet eens in de buurt te wonen. “Als er geen drastische wijzigingen komen in het Belgische jeugdvoetbal… Ik stel mij de vraag: ‘Is een transfer op jonge leeftijd altijd pedagogisch verantwoord’?", klinkt het in HLN.

"Onlangs is er een ‘spelerke’ van onze U11 vertrokken naar Racing Genk. Vier keer per week moet hij naar ginder rijden en terug. Reken de kilometers maar uit. Zijn mama zei dat ze die investering wilt doen. Wel, dan moet je die mensen uitwuiven. Hoe jammer het soms ook is. Ik heb daarmee leren leven, het frustreert mij al heel lang niet meer."

Kindermans heeft genoeg voorbeelden van bij Anderlecht. "Ik heb Charly Musonda vroeg zien vertrekken bij Anderlecht. Anderen zoals Ismaïl Azzaoui en Rayane Bounida vertrokken ook. Er zijn zoveel voorbeelden. Slagen ze allemaal?"

"Neen. Soms ontploft er eens iemand zoals nu Mbangula bij Juventus. Waarna iedere journalist naar mij belt omdat hij in het covid-jaar bij Anderlecht speelde. Wat kan ik dan over hem vertellen? Maar goed, het enige wat je kan doen is ervoor zorgen dat je opleiding zodanig gestructureerd is dat je sterk genoeg staat als die grote talenten voor een andere ploeg kiezen."

Kindermans heeft het opgegeven om ouders te proberen overtuigen. "Toen Musonda vertrok, stond Youri Tielemans klaar. Ik ga me niet meer druk maken om ouders en spelers die niet aan de verleiding of het geld kunnen weerstaan."