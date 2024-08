Johan Boskamp bijzonder scherp voor KBVB en Domenico Tedesco: "Dat is onbegrijpelijk"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Domenico Tedesco stelde eerder deze week zijn selectie voor de Nations League voor. Hij gaf toen ook een woordje uitleg aan de pers en kwam terug op het EK.

De Rode Duivels beleefden niet het gehoopte EK. Na een lastige groepsfase gingen bondscoach Tedesco en zijn troepen eruit tegen Frankrijk, en moesten zo vroeger naar huis dan verwacht.

Tedesco vertelde eerder deze week dat hij zaken anders had moeten aanpakken. Te laat om daar nu mee af te komen vindt Johan Boskamp. "Hij kan nu wel uitleggen wat ie beter had moeten doen, maar veel kopen we daar niet mee, toch? Ik vind het allemaal maar slap gelul achteraf", begint hij bij Het Belang van Limburg.

Dat hij nu de schuld bij zichzelf legt maakt Boskamp weinig uit. "Twee maanden te laat, joh! Op het moment zelf was zijn ploeg niet klaar. En daar is hij de enige verantwoordelijke voor. Een ploeg met zo veel kwaliteit laat je niet voetballen als een bende broekschijters. Maar weet je wat ik het strafste vind?"

"Dat Franky Vercauteren wel is moeten ophoepelen. De enige man binnen heel die voetbalbond met kennis van het spelletje. Onbegrijpelijk. Dat is trouwens niet het enige wat ik niet snap."

"Hoe komt het bijvoorbeeld dat de bond nu financiële problemen heeft terwijl de prestaties van de nationale ploeg nooit beter waren dan in de afgelopen tien jaar? Dat ruikt toch sterk naar wanbeheer", besluit hij.