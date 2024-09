🎥 Brugse jongeling scoort heerlijk doelpunt

In de Challenger Pro League werden zaterdag drie wedstrijden afgerond. Er werd twee keer gelijkgespeeld, terwijl de RSCA Futures nipt verloren van La Louvière. Toch werd vooral naar een Bruggeling gekeken.

Club Luik - Beveren werd 0-0, terwijl de wedstrijd tussen Patro Eisden Maasmechelen en Club NXT op een 2-2 gelijkspel eindigde. Daar viel misschien wel het doelpunt van de speeldag of de maand te noteren.

Wat een doelpunt van Campbell!

Vanrafelghem zorgde weliswaar met twee doelpunten voor een voorsprong voor de Limburgers, maar het was Campbell die écht indruk maakte namens de Bruggelingen.

De 19-jarige speler van Club NXT scoorde zijn eerste van het seizoen op heel knappe wijze en gaf zo meer dan een visitekaartje af voor blauw-zwart.

Rest de vraag: mogen we hem de komende maanden of jaren eventueel ook in de A-kern verwachten? Op dit moment is het de bedoeling dat de Zuid-Afrikaan blijft rijpen bij de beloften in de Challenger Pro League.