Druk van de ketel? Europese opsteker geeft Wouter Vrancken (extra) tijd

KAA Gent verzekerde zich in de midweek van Europees voetbal tot Nieuwjaar. En dus hebben ze nu een aantal maanden extra tijd om te gaan verder bouwen. Dat besefte ook coach Wouter Vrancken na de 1-0 tegen Partizan Belgrado.

"De opluchting is groot. Heel groot zelfs. Kwalificatie voor de Europese groepsfase was het eerste grote doel hier", aldus Wouter Vrancken in een reactie na de 1-0 overwinning in eigen huis tegen Partizan Belgrado.

"De jongens hebben er ook heel hard voor gewerkt. Met veel moeilijkheden ook, want in het begin is het allemaal nog nieuw: de groep, de vibe en de manier van werken. Iedereen pikt alles goed op."

En dus kan het werk nu verder gezet worden, te beginnen met een wedstrijd in de competitie tegen Antwerp. Ook de spelers beseffen dat de Europese kwalificatie een boost kan geven, ook dit seizoen.

Druk van de ketel? Opluchting is groot

Het is al de zesde keer dat de Buffalo's zich weten te plaatsen voor een Europese groepsfase. "Voor een club als Gent is die zesde opeenvolgende keer fantastisch. Dat mag je niet onderschatten", beseft ook Sven Kums.

"Vaak moeten we drie voorrondes overleven en zo in het begin van het seizoen, wanneer niet alles perfect loopt, is dat toch lastig." Toch hebben ze het opnieuw gedaan, waardoor Gent de komende weken wat minder druk hoeft te voelen.