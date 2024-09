Niet Osimhen maar Engelse aanvaller trekt naar Al-Ahli

Ivan Toney heeft zijn overstap van Brentford naar Al-Ahli afgerond. De Engelse spits heeft een contract tot 2028 getekend bij de Saoedische club.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Brentford ruim 40 miljoen euro ontvangen voor de aanvaller. Dit zorgt ervoor dat de club plaats maakt voor Igor Thiago, die voor 33 miljoen euro werd overgenomen van Club Brugge.

Toney speelde bij Brentford meer dan 141 wedstrijden en scoorde daarin 72 keer. Ondanks de belangstelling van verschillende Premier League-clubs, heeft de Engelse international gekozen voor een avontuur in Saudi-Arabië.

Aanvankelijk leek het erop dat Victor Osimhen de nieuwe spits van Al-Ahli zou worden. De Nigeriaanse aanvaller kreeg een lucratief contractvoorstel met een jaarsalaris van veertig miljoen euro.

Door een gebrek aan akkoord tussen Al-Ahli en Napoli over de transfervoorwaarden, werd Osimhen niet aangetrokken. Hierdoor besloot Al Ahli onmiddellijk over te schakelen naar Ivan Toney.

