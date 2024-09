Thomas Foket ziet Anderlecht verdiend punt pakken tegen Union: "Chapeau aan de ploeg"

Anderlecht en Union SG speelden zondagavond de Brusselse derby. Er kwam geen winnaar uit de bus en het bleef bij een doelpuntloos gelijkspel.

Anderlecht en Union SG hielden elkaar zondagavond in evenwicht. De beste kansen waren voor de thuisploeg, maar de lat en een slechte strafschop van Rodriguez, voorkwamen een voorsprong voor Union.

Thomas Foket kwam na afloop meer uitleg geven voor de camera's van DAZN. "Ik denk dat wij grote kansen gehad hebben, het was een kwestie van efficiëntie vandaag want zij hadden er ook heel wat", begon hij.

"We hebben ons goed staande gehouden, we hadden donderdag ook al een wedstrijd, dus fysiek moesten we op en top zijn", gaat Foket verder. De verdediger is duidelijk wel trots op de prestatie van zijn team.

"Chapeau aan de ploeg, de mentaliteit was er. Iedereen heeft gevochten voor elkaar en als ik het zo bekijk verdienen we dat punt puur op wilskracht. Qua kansen, moeten we eerlijk in zijn, kregen we veel tegen."

Vooral voor Union zat er meer in. "Het moet soms wat meezitten, ze trapten een keer op de lat en we pakken die strafschop. Maar dat dwing je ook zelf af. Dat is die mentaliteit die we getoond hebben vandaag, en dat is het belangrijkste", besluit Foket.