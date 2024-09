Bij Union halen ze hun gram en hebben ze iets te zeggen over Anderlecht: "Dat is geen echt excuus" en "Niet slecht voor een normaal ploegje hé"

Union mag zichzelf een gebrek aan efficiëntie aanwrijven. Anders hadden ze de buren uit Anderlecht zeker en vast uitgeteld. Maar zelfs een penalty bracht geen soelaas.

Charles Vanhoutte was dan ook kort in zijn analyse. "Wat er nodig is om te winnen? Het is simpel. Je moet de bal tegen het net schieten. Als die penalty erin gaat, is het prachtig, maar als hij gemist wordt, komt het misschien wat knullig over", knikte hij.

Kevin Rodriguez was inderdaad de risée van de avond met een ferm mislukte panenka. Bij Anderlecht haalden ze wel aan dat ze donderdag ook hadden moeten spelen en dat dat in de benen hing. Dat was voor Vanhoutte een drogreden.

"Ik denk dat we vorig jaar tien keer zulke wedstrijden hebben gespeeld. Dus ik vind dat geen echt excuus," verklaarde hij. "De intensiteit is inderdaad wel een van onze sterktes. We hebben goed strijd geleverd. Het was niet slecht voor een normaal ploegje."

Zo werd Union in de pers al genoemd en dat heeft hen dus blijkbaar extra motivatie gegeven. Er zijn verschillende sleutelspelers vertrokken, maar de filosofie blijft hetzelfde.

"Dit is een proces dat begint, met veel nieuwe spelers. Het zal alleen maar beter en beter gaan," zei hij vol vertrouwen. Dan zullen er in zulke matchen ook wel spitsen moeten opstaan die de kansen afmaken...