Jeugdproduct van Club Brugge krijgt interesse van Champions League-club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jorne Spileers heeft dit seizoen nog geen speelminuten gemaakt voor Club Brugge in de Jupiler Pro League. Toch is er interesse vanuit Kopenhagen in de jonge Belg.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn de onderhandelingen tussen Kopenhagen en Club Brugge vastgelopen. De jonge verdediger zou naar alle waarschijnlijkheid nog een jaar langer voetballen in Brugge. In 2022 maakte de 19-jarige verdediger zijn officiele debuut voor Club Brugge. Hij speelde een volledige wedstrijd centraal achterin samen met Brandon Mechele in een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Vorig seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde in de centrale verdediging. Na een spannende comeback in de play-offs werd hij met Club Brugge kampioen. In totaal kwam Spileers 56 keer in actie voor Club Brugge. Dit seizoen speelde hij echter alleen in de verloren Supercup tegen Union. Met sterke concurrenten als Mechele, Ordonez en Romero is het maar de vraag of Spileers dit seizoen nog veel speelminuten zal maken. Zijn transferwaarde wordt geschat op vijf miljoen euro. Het Deense FC Kopenhagen wou Spileers. Het vond evenwel geen akkoord met @ClubBrugge @hlnsport — Tomas Taecke (@tomaztaecke) September 2, 2024