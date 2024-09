KRC Genk heeft besloten: 'hij wordt de laatste inkomende transfer'

De jeugdacademie van KRC Genk en het transferbeleid hebben deze zomer goed gerendeerd. Er werden bijzonder veel spelers voor grote bedragen verkocht.

Bilal El Khannouss trok naar Leicester City en leverde het meeste geld op. Een ander jeugdproduct, Mike Penders, koos ervoor om bij Chelsea te tekenen, dat 20 miljoen euro betaalde voor de doelman.

Er kwamen ook een aantal spelers bij. Matte Smets en Jarne Steuckers kwamen over van STVV, spits Oh kwam de aanval versterken terwijl ook Palacios en Sattlberger tekenden. Nu zou er nog één speler bij moeten komen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wordt Kayden Pierre de laatste versterking bij Racing Genk. Hij weet dat de A-ploeg van Genk na hem geen nieuwe spelers meer zal aantrekken.

Bij Jong Genk worden er nog wel nieuwe gezichten verwacht. Zo hebben de Limburgers er toch zeker een geslaagde mercato opzitten.

🔵 Infos #KRCGenk :

🔚 Waiting for Kayden Pierre, Genkies A team won’t recruit new players during this transfer period. Their window’s officially closed. Jong Genk would still welcome some members.

✅ Confirmed. #mercato #JPL pic.twitter.com/gBdBrXLgYE