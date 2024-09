Niet Dendoncker, Vertonghen of Dolberg... Dit is momenteel de belangrijkste speler van Anderlecht en Fredberg moet een alternatief vinden

Leander Dendoncker gaat het niet allemaal op zijn eentje oplossen. Ook Christian Eriksen niet als hij moest komen. Anderlecht heeft meer nood aan een ander profiel dan de twee middenvelders. Ze hebben iemand als Francis Amuzu nodig...

Met drie stonden ze te discussiëren na de match: Brian Riemer, Jesper Fredberg en Wouter Vandenhaute. Het triumviraat dat de sleutels van Anderlecht in handen heeft. Maar ook het trio dat door de fans nu op de korrel wordt genomen omwille van het slechte spel.

Het is een credo dat bij Anderlecht al sinds mensenheugenis van toepassing: "De manier waarop is even belangrijk als het resultaat". Wel die manier lijkt op dit moment nergens naar. Ja, je kan aanhalen dat paars-wit met een match minder nog steeds aan kop staat, maar...

Allemaal willen ze de bal in de voet

Fredberg gaat nog serieus uit zijn pijp moeten komen om 'de manier waarop' te verbeteren. Met deze Dreyer kan je Europa niet in. En met dat middenveld word je straks belachelijk gemaakt door Club Brugge. Christian Eriksen, het is een heel mooie naam, maar hij en Dendoncker gaan het ook niet allemaal oplossen.

De belangrijkste speler van Anderlecht op dit moment is Francis Amuzu. Zelden gezien dat een ploeg zo afhankelijk is van één speler. Waarom? Omdat hij de enige is die niet de bal in de voet vraagt. Nilsson Angulo zou dat ook moeten kunnen, maar wacht ook om zijn actie te maken tot hij de bal heeft.

Verschaeren, Stroeykens, Dreyer, Dolberg,... ze komen allemaal in de bal gelopen. Het probleem met Amuzu is dat je hem niet elke match kan gebruiken of het risico dat hij een blessure oploopt, wordt wel heel groot. Zijn explosieve spieren kunnen geen drie matchen per week aan.

Silas te duur, Hazard nog tot december out

Dan kom je al gauw uit bij een nieuwe winger met hetzelfde profiel die je moet halen. Fredberg keek naar Silas Katompa Mvumpa van Stuttgart. Ook een snelle winger die de diepte opzoekt. Maar hij is te duur. Niemand die het ziet goedkomen met Anderlecht als ze zo geen type vinden.

Naar wat we horen wordt er zelfs gedacht om eens te experimenteren met Thomas Foket een rij hoger te zetten. Foket heeft wel die diepgang en kan zijn lijn afgaan. Dreyer komt nu altijd naar binnen om als vierde middenvelder te fungeren, maar zelfs daar is zijn bijdrage beperkt.

Als Anderlecht geen extra winger haalt, dreigt het tot december verder te sukkelen op de manier van de voorbije weken. Dan pas komt Thorgan Hazard terug. Een man die de nodige creativiteit kan bijbrengen en ook op de vleugel kan spelen.