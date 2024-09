Peter Vandenbempt onder de indruk van JPL-club: "Dan kan geen enkele Belgische club er tegenop"

Club Brugge kon afgelopen weekend met 3-0 winnen van Cercle Brugge in de derby. Na de mindere seizoensstart, heeft blauw-zwart nu 9 op 9 kunnen pakken.

Club Brugge lijkt er weer helemaal bovenop na de 1 op 9 die het in de eerste drie speeldagen behaalde. Nu werd er 9 op 9 gepakt, na de overwinning tegen Cercle Brugge. Peter Vandenbempt zag dat het goed was.

"Club Brugge speelde naar eigen zeggen "een referentiematch" tegen stadsgenoot Cercle Brugge, maar daarvoor was de tegenstand misschien een beetje te zwak. Club speelde wel, net als Union, zijn beste match van het seizoen tot nu toe, geen discussie daarover", begon hij bij Sporza.

"Het duurde wel 20 minuten voor het begon te draaien, want Cercle begon ook wel best goed. Daarna was er geen houden meer aan. Cercle had een hele korf doelpunten kunnen slikken", gaat Vandenbempt verder.

Hij ziet zelfs dat een blauw-zwart op zijn best niet te kloppen is in de JPL. "Het is vrij simpel: als Club Brugge volop draait, dan kan geen enkele ploeg in België daar tegenop. Dat is ook logisch, want ze hebben de duurste, breedste en rijkste kern."

"En al helemaal als Andreas Skov Olsen er zin in heeft, zoals gisteren. Misschien dat het vooruitzicht van de Champions League hem wakker heeft geschud. Het contrast met zijn non-matchen, niet alleen in Dender vorige week, was gigantisch", besluit hij.