Patrick Goots kritisch over Antwerp: "De Bosuil moet weer een hel worden voor tegenstanders"

Na een veelbelovende overwinning op de openingsdag en een indrukwekkende 6-1 overwinning tegen STVV heeft Antwerp moeite gehad om zijn puntentotaal op te krikken. Met slechts zeven punten uit achttien wedstrijden staat de club momenteel op een teleurstellende elfde plaats.

Als huisanalist van de Gazet van Antwerpen is Patrick Goots kritisch over zijn ex-ploeg Antwerp. Volgens hem zat er in de topwedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge zeker punten in.

De twee thuisnederlagen waren volgens hem bijzonder pijnlijk voor Antwerp. “De Bosuil moet weer een vesting worden waar de tegenstanders met knikkende knieën naartoe komen.”

“Dat is nu niet het geval. Later deze maand komt Beerschot langs, wat een goed moment zou kunnen zijn om de kentering in te zetten,” besluit Goots.

Versterking op komst?

Volgens Goots is versterking voor het team noodzakelijk. “De Roeck hoopt terecht op versterking. Dan spreek ik niet over één speler, maar twee tot drie. Als je ziet wat er tegen Gent op de bank zat, dan is dat nodig.”

Het viel Goots op dat De Roeck tijdens de laatste persconferentie al rekening hield met een scenario zonder versterkingen. “In dat geval zal hij zich nog meer de haren uit het hoofd krabben.”