Joren Dom zegt wie hem over de streep trok om voor RSCA Futures te kiezen

Joren Dom tekende deze week voor RSCA Futures. Een opvallende keuze van de 34-jarige speler.

Joren Dom hoopte lange tijd op een aanbieding uit ons land en uiteindelijk is die er ook gekomen. “Het verbaasde me eerlijk gezegd wel dat er maar niemand belde”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Uit de lagere reeksen was er wel de nodige belangstelling. Rupel Boom, Verbroedering Geel en zelfs Sporting Hasselt namen met hem contact op, maar Dom wilde bij een profclub aan de slag gaan.

“Ik wist natuurlijk wel dat mijn leeftijd geen voordeel was. De meeste clubs zoeken naar jonge profielen. Als transfervrije speler van 34 jaar ben je eigenlijk al half afgeschreven in het profvoetbal. Gelukkig kwamen er vorige week dan toch twee concrete aanbiedingen.”

Fredberg trekt Dom over de streep

Dat waren Almere City en RSCA Futures. Het werd uiteindelijk Anderlecht, vooral ook omdat Almere best ver weg is en zijn familie moest verhuizen als hij voor de Nederlandse club zou kiezen.

“Dat deed me heel hard twijfelen. Maar dan heeft Mikkel Hemmersam (sportief directeur van RSCA Futures, red.) me in twee fantastische gesprekken over de streep getrokken. In dat tweede gesprek was ook Jesper Fredberg erbij, hij heeft het finale zetje gegeven.”

Hij tekende slechts voor één jaar, op zijn eigen vraag. “Uiteraard is het wel de bedoeling om bij Anderlecht te blijven en door te groeien. Dat was ook een van de redenen om voor deze club te kiezen. Maar er staat voor alle duidelijkheid nog niets van op papier.”