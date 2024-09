📷 OFFICIEEL Jesper Fredberg kondigt nieuwste transfer van RSC Anderlecht aan

RSC Anderlecht heeft een nieuwe transfer afgerond. Ikechukwu Edozie wordt voor één seizoen gehuurd van Southampton.

Edozie is een 21-jarige winger. Hij genoot zijn opleiding bij Millwall, maar verkaste in 2019 naar Manchester City. Daar debuteerde hij op het hoogste niveau in 2021.

In 2022 tekende hij voor vijf seizoenen bij Southampton. Hij scoorde vorig seizoen zes goals en deelde ook drie assists uit, een belangrijk hulpmiddel voor zijn club om de promotie te pakken naar de Premier League.

Dit seizoen speelde hij al drie keer mee in de Engelse competitie, maar hij kiest nu toch voor een buitenlands avontuur om de nodige ervaring op te doen.

“Met Samuel halen we een talentvolle winger in huis die zowel op de linker- als de rechterflank kan spelen. Hij is een technisch onderlegde speler en heeft specifieke kwaliteiten in één-op-één situaties”, vertelt CEO Sports Jesper Fredberg.

“Dankzij Samuel voegen we meer concurrentie en variatie toe aan de selectie. We geloven dat we Samuel de kans kunnen geven om zich hier te tonen bij RSCA en het team te helpen dit seizoen.”