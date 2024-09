Jonas De Roeck over de transfermercato van Antwerp: "Of we de alarmbel moeten luiden?"

Het einde van de transfermercato komt steeds dichterbij. En dus is het alle hens aan dek voor verschillende Belgische teams. Royal Antwerp FC is nog volop aan het zoeken naar versterkingen.

De transfermarkt in België sluit op vrijdag om middernacht. En dus wordt het stilaan dringend voor de diverse teams die zich nog willen versterken. Ook Antwerp mag daarbij gerekend worden.

Met Praet en Klaassen worden een aantal grote namen genoemd, maar het is nog maar de vraag welke deal er (snel) zal gaan komen. Toch is er (nog) geen reden tot paniek vindt coach Jonas De Roeck.

© photonews

"Of we moeten aan de alarmbel trekken? Neen, dat is nog niet het moment. Iedereen is op de hoogte van de situatie. Iedereen heeft concurrentie nodig om elkaar te pushen", aldus de coach na de match tegen KAA Gent.

Nog enkele dagen

"We hebben nog enkele dagen, de wil is er om profielen binnen te halen, maar de mogelijkheid moet er ook zijn. De bank was heel jong tegen Gent, maar de invallers hebben hun taken gedaan en mentaliteit getoond. Als je ambities hebt bij een ploeg als Antwerp, dan heb je concurrentie nodig en de club is daar van bewust."

"We gaan proberen de nodige jongens mét kwaliteit proberen binnen te halen. We hopen dat er de komende dagen nog mogelijkheden aankomen. Alles zal moeten matchen, het wordt de komende dagen kijken wat er nog zal gaan gebeuren."