KDB spreekt zicht uit: "Ik vind niet dat we een statement moeten maken na het EK"

De Rode Duivels zijn vandaag in Debrecen (Hongarije) geland voor hun interland tegen Israël van morgen. Maandag staat de confrontatie in en tegen Frankrijk op het programma.

Vandaag stond kapitein Kevin De Bruyne de pers te woord. In een gesprek met Het Nieuwsblad sprak KDB zijn ambities uit voor het tweeluik in de Nations League.

Volgens De Bruyne is er geen noodzaak om na het EK een statement te maken. "Ik vind niet dat we een statement moeten maken na het EK. We willen zoals altijd zo goed mogelijk voetbal brengen. Er zijn enkele nieuwe jongens en de coach wil die de kans geven om te groeien. We zijn in deze groep met Frankrijk niet de favoriet voor de Nations League," aldus De Bruyne.

Frankrijk schakelde de Rode Duivels deze zomer uit in de achtste finale van het EK in Duitsland. Een toernooi waar veel Belgen liever niet meer aan herinnerd willen worden.

De middenvelder erkent dat de afwezigheid van Romelu Lukaku een aanpassing vergt, maar hij begrijpt de situatie volledig. "Ik heb begrip voor Romelu na zijn transfer. Het is wellicht beter dat hij het rustig aan doet, maar hij komt zeker terug."

De Rode Duivels spelen morgen om 20:45 uur tegen Israël. De wedstrijd tegen Frankrijk is maandag om 20:45 uur.