Nicolas Lombaerts en Jan Mulder schuwen de kritiek op Rode Duivels niet na teleurstellend EK

Na het EK in Duitsland was iedereen kritisch op de Rode Duivels. En dus is het zaak om daar in de Nations League een en ander tegenover te zetten. De analisten lieten zich nog eens uit over de zaak.

Tegen Israël zou het zaak moeten zijn voor de Rode Duivels om komaf te maken met het EK en een nieuw elan in te slaan. Dat is ook wat de analisten vooraf wilden zien van de Rode Duivels in Hongarije tegen Israël.

"Ik verwacht een reactie van de Rode Duivels. Iedereen moet wel, want het was niet best op het EK. Het is wel dubbel lastig met het leeg stadion", aldus Jan Mulder in zijn analyse bij VTM vooraf.

© photonews

"Dat is moeilijker voetballen, maar het is niet tegen een sterke tegenstander. Ze zullen er echt wel iets willen van gaan maken." Ook 39-voudig Rode Duivel Nicolas Lombaerts liet zich kritisch uit.

Heel teleurgesteld door EK

"Ik was heel, heel teleurgesteld door wat ik zag op het EK. Ik ben de eerste wedstrijd gaan kijken en zoals iedereen zei mankeerde het aan durf. Het is niet beter geworden tijdens het Europees kampioenschap."

"Een leeg stadion is misschien iets moeilijker, maar ze moeten zich daarover zetten. We mogen meer verwachten van deze ploeg. De gouden tijden zijn misschien gepasseerd, maar Israël of teams als Slovakije op het EK moet je gewoon aankunnen."