'OH Leuven gaat nog toeslaan op de transfermarkt en haalt Servische winger'

Het lijkt er hard op dat OH Leuven op de laatste dag van de zomermercato nog gaat toeslaan. De club zou een akkoord hebben over de komst van Stefan Mitrovic van Hellas Verona.

OH Leuven is erg goed begonnen het seizoen in de Jupiler Pro League. De club is na zes wedstrijden nog steeds ongeslagen met twee overwinningen en vier gelijke spelen.

Daarmee staat OHL ook op de zesde plaats in het klassement. Zeker niet slecht voor een ploeg die enkele maanden geleden nog tegen de play-downs moest vechten.

Het seizoen is nog lang, maar om op dit elan verder te gaan is OH Leuven op de transfermarkt nog op zoek gegaan naar versterking. Die lijken ze in Italië gevonden te hebben.

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat Stefan Mitrovic snel een speler van OHL zal zijn. Niet de Stefan Mitrovic die bij KAA Gent speelt, maar een 22-jarige winger.

Hij zou overkomen van Hellas Verona op huurbasis, met een aankoopoptie. Als de club uit Leuven hem definitief wil overnemen, zal het wel 3,5 miljoen euro moeten ophoesten. Zijn transfer zou snel aangekondigd worden.