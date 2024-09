Bij zijn topclub dé grote man, maar bij de Rode Duivels wenkt het Nilis-syndroom steeds meer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is eigenlijk haast niet meer te geloven. De Loïs Openda van bij de nationale ploeg lijkt iemand helemaal anders dan de Loïs Openda van een clubteam. En zo werd het opnieuw een frustrerende avond voor hem.

Loïs Openda heeft nog steeds niet gescoord sinds Domenico Tedesco aan het roer staat bij de Rode Duivels. Tegen Israël miste hij zelfs een strafschop en kwam er dus weer een extra brokje frustratie bij voor hem.

Ondanks een assist op Tielemans en twee uitgelokte strafschoppen is het dus weer vooral net niet voor de jonge aanvaller van RB Leipzig. Bij zijn Duitse club doet hij het overigens wél heel erg goed, met toch ook alweer drie doelpunten in het nog prille seizoen.

Bij Leipzig loopt het als een tierelier

Vorig jaar was hij goed voor 24 competitiedoelpunten en deed hij ook in de Duitse Beker én in Europa van zich spreken. Cijfers waar je wel degelijk mee naar buiten kan komen, net als zijn cijfers enkele jaren geleden bij de beloften van de Rode Duivels.

Bij de A-ploeg is het echter veel minder. Toegegeven: hij wordt niet vaak uitgespeeld als eerste spits, want daar staat ene Romelu Lukaku vaak op het wedstrijdblad. Maar toch: als hij de kans krijgt, dan grijpt hij ze voorlopig niet.

Een goaltje tegen Egypte (vriendschappelijk) en Polen (Nations League), verder komt Openda voorlopig niet bij de Rode Duivels. En dat is toch wel ongezien voor iemand met zijn kwaliteiten, want hij zit ondertussen toch al aan meer dan 30 caps.

"Je kan bijna niet anders zeggen dan dat Loïs Openda een geweldige spits is. Toch? Bij Leipzig loopt het als een tierelier, je kan niet anders zeggen. Zo spelen en scoren in de Bundesliga, dat is echt geweldig. Ik heb bewondering voor hem."

Twee doelpunten bij Rode Duivels

Jan Mulder heeft Openda hoog zitten en dat bleek ook vooraf bij VTM voor de match tegen Israël. "Maar het was wel een slechte strafschop. We hebben het ooit gezien met Luc Nilis ook. Dat was een hele grote speler, maar bij de Rode Duivels lukte het ook lange tijd niet."

Dezelfde woorden bij Marc Degryse ongeveer: "Hij scoort met zijn ogen toe bij Leipzig, maar wil het nu ook eens laten zien voor de nationale ploeg." Voorlopig raakt hij niet af van het blazoen dat het bij de nationale ploeg niet lukt. "Het blijft moeilijk voor Openda bij de Rode Duivels, je voelt aan alles dat het zoeken is."

Rest de vraag: krijgt Loïs Openda tegen Frankrijk een nieuwe kans, of kiest Domenico Tedesco bij afwezigheid van Big Rom voor een andere optie? Charles De Ketelaere is tegen Israël alvast gretig ingevallen.