Done deal: Beerschot wil degradatie vermijden en haalt dan toch nog snel spits in huis

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot staat na zes speeldagen moederziel alleen laatste met amper één punt. En dus moet er dringend wat gaan veranderen bij De Mannekes. De laatste dagen van de zomermercato haalden ze toch nog wat versterking in huis.

Donderdag werden al een paar versterkingen aangekondigd door Beerschot. De 20-jarige winger Marwan Al-Sahafi werd uitgeleend door de Saoedische Pro League-club Al-Ittihad, net als de 23-jarige middenvelder Faisal Al-Ghamdi.

Op de laatste dag van de transfermercato werd met Florian Krüger nog een extra aanvaller in huis gehaald. Hij komt over van Groningen. Dat hebben de Nederlanders laten weten via hun webstek.

Florian Krüger vertrekt naar Beerschot.



FC Groningen heeft met de Belgische club een akkoord bereikt over de definitieve transfer van de Duitse aanvaller.



Succes in België Florian💚https://t.co/v6dLBBArlA#trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/r7qqGqtlqM — FC Groningen (@fcgroningen) September 6, 2024

Krüger had nog een contract tot juni 2026 bij de Nederlandse club, maar trekt nu dus op definitieve basis naar Beerschot. De Duitse aanvaller kwam in het seizoen 2022-2023 over van Arminia Bielefeld naar Nederland.

© photonews

De gewezen Duitse jeugdinternational speelde in zijn eerste seizoen 23 wedstrijden voor Groningen, waarin hij vier goals en drie assists zorgde.

Afgelopen seizoen werd de Duitser verhuurd aan Eintracht Braunschweig, nu is er voor hem een definitieve oplossing gevonden.