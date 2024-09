Patrick Goots na transfer van Dennis Praet naar Antwerp: "Daar was versterking harder nodig"

Antwerp pakte deze zomermercato uit met de transfer van Dennis Praet. Patrick Goots is er echter niet van overtuigd dat hij net is wat Antwerp nodig had.

Antwerp ging de transferperiode in met het idee om niet te veel geld uit te geven en te focussen op jonge talenten. Dat is goed gelukt, al werd er uiteindelijk toch ook nog uitgepakt met de komst van Dennis Praet. Natuurlijk een mooie transfer voor de Great Old, maar volgens Patrick Goots is Praet niet wat de club vooral nodig had... "Nochtans was versterking in de spits harder nodig", begon hij bij Gazet van Antwerpen. "De Roeck en velen met hem zullen bidden dat Janssen niets overkomt. Maar iedereen weet ondertussen: Janssen speelt, in al zijn enthousiasme – óók in defensief opzicht – op het randje en soms erover, waardoor hij doorheen het jaar wel eens een schorsing oploopt." "Janssen oogt op dit moment fitter dan vorig seizoen, de vraag is: gaat hij – in tegenstelling tot onder Van Bommel – telkens de volle negentig minuten moeten spelen?" Goots maakt zich duidelijk wat zorgen over het scorend vermogen van Antwerp. "Zolang Balikwisha niet terug is, blijven de wisselmogelijkheden en het scorend vermogen beperkt", besluit hij.