Hein Vanhaezebrouck vreest er ongelofelijk voor: "Voortekenen niet positief"

Het Belgische voetbal is in elke Europese competitie vertegenwoordigd. Het is uitkijken hoelang iedereen zal meespelen.

Met Club Brugge, Union SG, RSC Anderlecht, KAA Gent en Cercle Brugge heeft België zijn vijf ploegen in de Europese groepsfases. Toch was het harken om iedereen over de streep te trekken. Volgens Hein Vanhaezebrouck heeft dat te maken met de vele vertrekkers uit de competitie. Puertas, Debast en El Khannouss, De Sart, Tissoudali en Keita maar ook Nusa, Amoura, Stassin en Thiago. De lijst met vertrekkers betekent hoe dan ook veel kwaliteitsverlies, want heel erg grote input kwam er tijdens de zomermercato helemaal niet bij alle clubs. “De topclubs zijn minder gestoffeerd dan voordien, ja. Dat zie je in de rangschikking”, zegt Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. “Alles hangt aan elkaar.” Dat zou wel eens zijn gevolgen kunnen hebben. “Je ziet dat ook aan de moeite waarmee Anderlecht, Cercle en Gent zich in Europa hebben geplaatst voor de competitiefase. Ik vind de voortekenen niet positief. Hopelijk zien we dat straks niet weerspiegeld in onze Europese coëfficiënt.”