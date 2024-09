Belg maakt indruk: "Deed me denken aan Eden Hazard"

Julien Duranville (18 jaar) maakte zijn debuut bij de Rode Duivels afgelopen vrijdag tegen Israël. Bij zijn invalbeurt voerde hij een geweldige actie uit. En dat levert hem veel complimenten op.

België heeft een volledig vermijdbaar doelpunt tegen Israel geïncasseerd. Maar de prestatie van de Rode Duivels bracht ook veel positieve punten met zich mee. Ook de jeugd liet zich daarbij zien.

Dit geldt met name voor de invalbeurt van Julien Duranville. De jonge vleugelspeler van Borussia Dortmund maakte indruk met een van zijn acties. Ook Guillaume Gillet keek bewonderend toe naar zijn dribbels.

Quel entrée vraiment je m’en remet pas ! 😮‍💨🌟



🎥 @dashtereir



pic.twitter.com/fNzeYZzTS2 — 𝘿𝙐𝙍𝘼𝙉𝙑𝙄𝙇𝙇𝙀 𝙑𝙄𝘽𝙀𝙎 🇧🇪 (@DuranvilleVibes) September 7, 2024

"Een actie zoals hij die liet zien? Het doet me denken aan een Eden Hazard in zijn eerste wedstrijd tegen Luxemburg", verklaarde de voormalige Rode Duivel in het programma Complètement Foot.

"Iedereen zal natuurlijk over zijn actie praten. Een actie die typisch voor hem is. Persoonlijk herken ik hem hierin: of hij nu tegen Israël of tegen Frankrijk speelt op maandag, je zal hem precies hetzelfde zien proberen."

De selectie van Duranville heeft bepaalde reacties uitgelokt, waarbij sommigen van mening zijn dat de jonge speler nog niet thuishoorde bij de Rode Duivels. “Het is een jongen die geen druk voelt, dus ik zie hem heel ver komen", liet Gillet nog optekenen.