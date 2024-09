Aimé Anthuenis geeft Kevin De Bruyne een fikse veeg uit de pan

Kevin De Bruyne was in alle staten na de wedstrijd tegen Frankrijk. Toch moet hij volgens Aimé Anthuenis niet te hoog van de toren blazen.

Frankrijk won met 2-0 van de Rode Duivels, een score die eigenlijk nog wat had kunnen oplopen. Kevin De Bruyne was achteraf bijzonder hard in zijn analyse.

Uiteindelijk hield de kritiek van de aanvoerder vooral in dat de enige manier om succes te boeken is dat iedereen zijn taken helemaal correct uitvoert. Al kan daar volgens Aimé Anthuenis een en ander over gezegd worden.

Ook over De Bruyne zelf. “Taken uitvoeren? In de tweede helft heeft hij het zelf ook laten schieten hoor. Aan de bal is hij altijd gevaarlijk, dat zeker. Maar hoeveel ballen heeft hij gerecupereerd? Nul”, klinkt het overduidelijk in Het Nieuwsblad.

Anthuenis vindt dat De Bruyne snel eens alles op een rijtje moet zetten waar hij zijn eigen toekomst bij de Rode Duivels nog ziet. “Hij moet vooral bij zichzelf te rade gaan. Komt hij nog graag naar de nationale ploeg of niet?”

Nieuwe bondscoach is geen oplossing voor de Rode Duivels

Voor Domenico Tedesco opnieuw een heikel dossier, nadat hij eerst al af te rekenen kreeg met het forfait van Thibaut Courtois. Volgens Anthuenis valt de bondscoach alvast niets te verwijten in deze twee probleemsituaties.

“Ik vind dat de bondscoach in de zaak-Courtois overigens 100 procent gelijk heeft. Denk je dat dit op te lossen is met het wijzigen van de coach?”, klinkt het retorisch.