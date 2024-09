Anderlecht hield de vinger op de knip, maar ziet de toekomstige mercato's rooskleurig tegemoet: geen Duranville-verhaal meer

Anderlecht heeft bijzonder weinig uitgegeven op de transfermarkt deze zomer. Enkel voor Jan-Carlo Simic werd er een transfersom op tafel gelegd. De loonlast daarentegen ging met forse schreden omhoog door jongens als Dendoncker, Augustinsson en Foket. Maar daar kunnen ze mee leven.

Anderlecht is nog steeds in het proces om financieel gezond te worden. Daarvoor worden er door de Raad van Bestuur in samenspraak met de sportieve cel afspraken gemaakt. Doelstellingen die bereikt moeten worden.

De Raad van Bestuur had een doel gesteld om te verkopen voor er gekocht ging worden, maar er vertrokken minder jongens dan verwacht, ondanks de verkoop van Zeno Debast voor 15,5 miljoen euro aan Sporting Lissabon (die de som in termijnen betaalt) en de late transfer van Kristian Arnstad voor 1,35 miljoen euro naar Aarhus.

Daarom richtte Jesper Fredberg zich voornamelijk op transfervrije spelers en huurlingen om ervaring aan het team toe te voegen, met namen zoals Thomas Foket, Ludwig Augustinsson, Leander Dendoncker, Mathias Jorgensen en Edozie. Dit zorgde wel voor een stijging van de loonkosten, die goedgekeurd werd.

Na de komst van Simic was er nog geld beschikbaar, maar Fredberg vond geen speler die een echte meerwaarde zou bieden binnen het budget. Die strategie werd goedgekeurd door Marc Coucke, die tevreden was dat het clubgeld verstandig werd besteed en niet zomaar werd uitgegeven, zoals in het begin van zijn tijd bij Anderlecht.

De supporters bleven op hun honger zitten, maar bij Anderlecht zijn ze vooral blij dat ze niet meer in een situatie zitten waarin ze een groot talent als Julien Duranville nu al moeten verkopen. Ze konden ook voor Dennis Praet gaan, maar dat zou de ontwikkeling van Mario Stroeykens belemmeren.

In Neerpede hoopt men dat Stroeykens' waarde dit seizoen flink zal stijgen, net zoals die van Debast afgelopen zomer. Bovendien heeft Anderlecht de afgelopen weken zestien eerste profcontracten afgesloten, wat in financiële termen een belangrijke stap vooruit betekent.