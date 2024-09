Vidarsson geeft zijn ongezouten mening waarom hij Nilsson niet wegplukte bij Union SG

KAA Gent heeft voor een nieuwe wind binnen de ploeg gekozen. Arnar Vidarsson maakt heel bewuste keuzes voor de Buffalo's.

Een nieuwe coach, een nieuw bestuur en heel veel nieuwe spelers. Sam Baro heeft het roer bij KAA Gent volledig omgegooid in aanloop naar dit nieuwe seizoen.

“We zijn hier bij Gent met iets nieuws gestart, met een bewuste investering op lange termijn. Max Dean en Andri Gudjohnsen moeten dat als spitsen op hun schouders nemen. Zijn ze daar al klaar voor? Neen, niet echt”, geeft Vidarsson toe aan Het Nieuwsblad.

Maar dat hoeft ook niet. Hugo Cuypers zat op zijn 22ste nog in Ligue 2, Depoitre speelde zelfs in derde klasse op dat moment van zijn carrière. “Dean en Gudjohnsen zijn wel twee spelers die makkelijk scoren. Dat zal komen, alleen kan dat even duren. Dus is het nu even spartelen voor hen. Maar we moeten wel sámen spartelen, supporters én spelers.”

Spitsen van die jonge leeftijd, dat is een gigantisch risico dat KAA Gent neemt. “Het alternatief is Nilsson te halen voor 6 miljoen. Dat is makkelijker. Maar dan betaal je meer voor een speler waarvan de doorverkoopwaarde wellicht minder groot is.”

“En je investeert zoveel aan transfer én looneisen - die wij vandaag niet meer willen betalen - waardoor we een aantal transfers minder kunnen realiseren. Niets tegen Nilsson, ik ben fan van die speler, maar dat is een strategische keuze.”