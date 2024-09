Welke coach voor De Bruyne en Doku volgend seizoen? Een piste sluit zich alvast en de toekomst van Guardiola blijft onzeker

Zal er een stoelendans plaatsvinden bij de coaches in de Premier League na dit seizoen? Arsenal is al in actie gekomen en zal het contract van Mikel Arteta verlengen.

De volgende zomer kan de transfermarkt van coaches in de Premier League behoorlijk levendig worden. Los van al het andere, het feit dat Pep Guardiola (Manchester City) en Mikel Arteta (Arsenal) aan het einde van het seizoen geen contract meer hebben, zet de discussies al in gang. Aan het begin van de week onthulde Football Insider dat Arteta, voormalig assistent van Guardiola bij City, al in beeld is om hem te vervangen als deze niet verlengt. Aan de kant van de Gunners wilde men dus snel ingrijpen en de Spaanse coach voorstellen zijn contract bij hen te verlengen, om hem buiten bereik van de nieuwe sportieve rivaal te houden. En hoewel een contractverlenging niet gegarandeerd betekent dat Mikel Arteta niet aan het einde van het seizoen zal vertrekken, lijkt dit wel de goede kant op te gaan, volgens Football Insider. Arsenal en hun voormalige middenvelder zouden het eens zijn over een contractverlenging van drie seizoenen. Als gevolg daarvan zullen de Citizens er alles aan moeten doen om Guardiola langer te houden... of ze zullen hoogstwaarschijnlijk een andere target moeten vinden.